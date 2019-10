Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Verkehrsunfallflucht in Braunlage und St. Andreasberg

Goslar (ots)

Verkehrsunfallflucht in Braunlage Braunlage: Am 04.10.2019 ereignete sich gegen 12:55 Uhr ein Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht in Braunlage, im Bereich der Straßen "Am Jermerstein" und "Unter den Buchen". Hierbei fuhr ein schwarzer BMW rückwärts aus einer Parkfläche in den fließenden Verkehr ein und übersah dabei einen Stromkasten. Durch den Zusammenstoß mit dem Stromkasten entstand ein erheblicher Schaden. Der Unfallbeteiligte verließ den Unfallort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann, den bittet die Polizei Braunlage, sich mit ihr unter der Telefonnummer 05520-93260 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht in St. Andreasberg Braunlage / St. Andreasberg: Am 04.10.2019 ereignete sich in der Zeit von ca. 08:30 Uhr bis 13:00 Uhr ein Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht in der Erzwäsche. Vermutlich kam ein Kraftfahrzeug in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und verursachte Sachschaden an einem Holzzaun. Der Schaden wird auf 500EUR geschätzt. Der Unfallbeteiligte verließ den Unfallort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann, den bittet die Polizei Braunlage, sich mit ihr unter der Telefonnummer 05520-93260 in Verbindung zu setzen. (bm)

