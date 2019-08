Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF) Pforzheim - 17-Jähriger versuchte vor Polizei zu flüchten

Pforzheim (ots)

Mit einem Verkehrsunfall endete am frühen Montagmorgen der Fluchtversuch eines 17-Jährigen Leichtkraftradfahrers in Pforzheim. Eine Streife des Polizeireviers Pforzheim-Nord hatte auf dem Altstädter Kirchenweg eine Kontrollstelle eingerichtet. Der 17-Jährige fuhr gegen 01.35 Uhr mit seinem Zweirad mit unverminderter Geschwindigkeit auf die Kontrollstelle zu. Anstatt die Anhaltezeichen der Polizisten zu befolgen, fuhr er in einem Bogen um die Beamten und bog in die Parkstraße ab. Im Rahmen der anschließenden Fahndung konnte der 17-Jährige, der inzwischen das Licht an seinem Zweirad ausgeschaltet hatte, an der Einmündung Ostendstraße / Gymnasiumstraße festgestellt werden. Beim Erkennen des Streifenwagens flüchtete der Jugendliche erneut, ohne eingeschaltetes Licht, auf der Gymnasiumstraße. Im Rahmen seiner Flucht bog er ungebremst von der Gymnasiumstraße in die Parkstraße ein und prallte gegen einen Streifenwagen, der von der Parkstraße in die Gymnasiumstraße fahren wollte. Hierbei wurde der 17-Jährige leicht verletzt. Eine Alkoholüberprüfung verlief negativ. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 17-Jährige von Erziehungsberechtigten abgeholt. Der Sachschaden wird auf ca. 9000 Euro geschätzt.

