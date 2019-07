Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190719.1 Glückstadt: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Glückstadt (ots)

Am Donnerstagnachmittag hat sich auf der Bundesstraße 495 in Glückstadt ein Verkehrsunfall ereignet. Ein Radfahrer kollidierte mit einem Motorradfahrer. Der Velofahrer erlitt dabei leichte Verletzungen.

Gegen 16.04 Uhr war ein 74-jähriger Radfahrer aus Glückstadt mit seinem Fahrrad auf dem linksseitigen Geh-und Radweg der Straße Op de Wurth (B 495) aus Richtung Fähranleger kommend in Richtung Blomesche Wildnis unterwegs. Kurz nach der Deichstöpe bog er nach rechts ab und querte die Straße, um zum gegenüberliegenden Parkplatz zu gelangen. Zeitgleich befuhr ein 62-jähriger Motorradfahrer aus Dänemark mit seinem Kraftrad die Straße Op de Wurth und überholte die Warteschlange der Fahrzeuge in Richtung Fähre. Plötzlich prallte der Biker bei langsamer Fahrt in die Seite des querenden Radfahrers. Hierdurch kam der 74-jährige Velofahrer zu Fall - er zog sich leichte Verletzungen zu und kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Der Kradfahrer blieb unverletzt.

Der Sachschaden an dem Fahrrad wird auf 100 Euro beziffert. An dem Kraftrad entstand kein Schaden.

