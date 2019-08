Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Kraichtal- Motorradfahrer bremst zu stark ab

Kraichtal (ots)

Ein 62-jähriger Motorradfahrer und seine Sozia sind am Sonntag bei einem Verkehrsunfall verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Sie waren gegen 19.15 Uhr von Münzesheim nach Menzingen unterwegs. Der Fahrer bemerkte zu spät die Einmündung zur Weiherbachsiedlung in die er abbiegen wollte, bremste vermutlich zu stark ab und stürzte. Der Sachschaden wird auf circa 2.000 Euro geschätzt.

