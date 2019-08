Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF) Pforzheim - Mehrere Kellereinbrüche in der Pforzheimer Ost- und Innenstadt

Pforzheim (ots)

Über das Wochenende wurden mehrere Kellerabteile in insgesamt vier Wohnhäusern in der Pforzheimer Ost- und Innenstadt aufgebrochen.

Im Zeitraum zwischen Samstag, 11:30 Uhr, und Sonntag, 12:30 Uhr, gelangten bislang unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus in der Pforzheimer Schlechthofstraße. Es wurden mehrere Kellerabteile aufgebrochen. Elektrogeräte im Wert von mehreren hundert Euro sowie Tapezierutensilien wurden entwendet.

Auch in einem Mehrfamilienhaus in der Pforzheimer Theaterstraße traten bislang unbekannte Täter in Erscheinung. Im Zeitraum zwischen Samstag, 18:00 Uhr, und Sonntag, 09:15 Uhr, wurden Kellerabteile aufgebrochen und durchsucht. Diebesgut wurde nicht entwendet.

In den Kellerabteilen eines Mehrfamilienhauses in der Pforzheimer Parkstraße entstand durch deren Aufbruch ein Sachschaden von etwa 100 Euro. Diebesgut wurde nicht entwendet. Die Täter drangen im Zeitraum zwischen Freitag, 11:00 Uhr, und Samstag, 15:45 Uhr, in das in der Pforzheimer Parkstraße befindliche Wohnhaus ein.

Am Freitag, gegen 12:30 Uhr, wurde zudem der Aufbruch von Kellerabteilen in der Pforzheimer Gymnasiumstraße festgestellt. Da noch nicht alle Geschädigten angetroffen werden konnten, ist der Sach- und Diebstahlschaden aktuell noch unklar.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer 07231/186 - 3211, mit dem Polizeirevier Pforzheim-Nord in Verbindung zu setzen.

Christina Krenz, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell