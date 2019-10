Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeistation Vienenburg:

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit zwei leicht Verletzten am 04.10.2019, 10.00 Uhr:

Ein 33jähriger Fahrer eines Audi A 4 aus Vienenburg befuhr die B 241 von Wiedelah kommend in Richtung Vienenburg. Hier überholte er einen vor ihm fahrenden Ford Mondeo und scherte danach wieder vor dem Ford ein. Allerdings bremste der Fahrer des Audi sein Fahrzeug unmittelbar danach so stark ab, dass der nachfolgende Fahrer im Ford nicht mehr rechtzeitig abbremsen konnte und auffuhr. Durch die Kollision verletzten sich die Beifahrerin im Ford und der Beifahrer im Audi leicht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt 6000,- Euro.

