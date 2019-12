Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Werl (ots)

Am Freitagmorgen befuhr, gegen 10.20 Uhr, ein 56-jähriger Werler mit seinem Auto die Hammer Straße Richtung stadteinwärts. In Höhe eines Baumarktes wollte ein 31-jähriger Werler mit seinem Wagen die Straße überqueren. Hierbei bemerkte er den anderen Autofahrer zu spät, so dass es zum Zusammenstoß kam. Durch die Wucht des Aufpralls kollidierte der Wagen des 56-Jährigen gegen einen geparkten Wagen. Beide Autofahrer wurden leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro. (reh)

