Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Auto landet bei Verkehrsunfall auf dem Dach

Dormagen (ots)

An der Florastraße führte am Dienstag (3.12.), um kurz nach 13 Uhr, nach ersten Erkenntnissen ein Fahrfehler dazu, dass ein Renault Twingo auf dem Dach landete, nachdem er in Höhe der Weingartenstraße eine Straßenlaterne touchiert hatte. Polizeikräfte, die nur wenig später an der Unfallstelle eintrafen, konnten die zwei lebensälteren Insassen aus dem stark beschädigten Auto befreien. Rettungskräfte brachten beide anschließend in ein Krankenhaus. Die Polizei musste vorübergehend die Florastraße sperren, weil die betroffene Straßenlaterne drohte umzukippen. Das Verkehrskommissariat nahm die Ermittlungen zur Unfallursache auf.

