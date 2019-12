Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rüthen - Brand (Fehlerkorrektur)

Rüthen (ots)

Am Montag, um 23:20 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zur Breslauer Straße gerufen. Hier brannte eine Wohnung im Erdgeschoss eines Vierfamilien Hauses. Der Bewohner der brennenden Wohnung wurde zu Fuß flüchtend von einem Zeugen bemerkt. Die anderen vier Hausbewohner konnten evakuiert werden. Sie wurden vorsichtshalber zu einer Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Der 31-jährige Wohnungsinhaber konnte noch in der Nacht von der Polizei aufgegriffen werden. Er stand unter Alkohol- und Drogeneinfluss. In einer ersten Befragung gab er zu, das Feuer selbst gelegt zu haben. Der Mann wurde nach Entnahme einer Blutprobe in eine Klinik eingewiesen. Der Sachschaden nach dem Brand wird auf circa 3500,- EUR geschätzt. (lü)

