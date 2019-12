Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: - Einbrecher auf frischer Tat ertappt-

Plettenberg (ots)

Sonntag, 4.16 Uhr, versuchte ein 17-jähriger Plettenberger die Scheibe eines Kiosk an der Grünestraße einzuschlagen. Zeugen sahen den Vorfall, informierten die Polizei und gaben eine Beschreibung ab. Polizeibeamte konnten den Minderjährigen in Tatortnähe antreffen. Bei seiner Durchsuchung fanden sie zudem ein Butterflymesser. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen versuchten Einbruchdiebstahls sowie Verstoß gegen das Waffengesetz. An der Kiosk-Scheibe entstand etwa 1.000 Euro Schaden.

