Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: - Diebe stehlen zwei Fahrräder aus Keller

Jugendliche zünden des Nachts Böller

Werdohl (ots)

An der Waldstraße hebelten Diebe in der Nacht auf Freitag die Kellertür eines Mehrfamilienhauses auf. Aus einem Kellerraum verschwanden zwei Fahrräder. Ein E-Bike "Cube Reaction Hybrid Pro 500" in schwarz/grün sowie ein Mountainbike "Cube Attention MTB Off Road", ebenfalls in schwarz/grün.

Im Bereich des Kindergartens Meilerstraße zündeten Jugendliche Sonntag, gegen 3.30 Uhr, Böller. Polizeibeamte trafen einen 17-jährigen Werdohler an. Sie nahmen ihm mehrere Böller ab und leiteten ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz ein.

Hinweise auf den Verbleib bzw. die Diebe nimmt die Wache Werdohl unter 9399-0 entgegen.

