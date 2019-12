Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brand eines Hauses

Bild-Infos

Download

Iserlohn (ots)

Am gestrigen Abend, gegen 23:30 Uhr, kam es zu einem Brand einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Hauses am Kurt-Schumacher-Ring 20. Der verletzte Wohnungsinhaber saß bei Eintreffen der Polizei und Feuerwehr auf der Straße. Die Feuerwehr musste die offenen Flammen in der Wohnung bekämpfen. Im Laufe der Nacht breitete sich der Brand auf das gesamte Haus aus und die umliegenden Wohnhäuser wurden ebenso wie das brennende Haus evakuiert. Bewohner der Häuser des angrenzenden Südengrabens wurden ebenfalls evakuiert und anfänglich in Bussen der MVG untergebracht. Das Ordnungsamt nahm sich der Personen vor Ort an.

Bis in die Morgenstunden dauern die Löscharbeiten des Hauses an. Mit Stand 05:00 Uhr wurden bisher sieben Personen (einschließlich des Wohnungsinhabers) leicht verletzt. Darunter auch drei Feuerwehrleute. Der Kurt-Schumacher-Ring bleibt für die Dauer der Löscharbeiten der Feuerwehr ab der Brüninghauskreuzung und An der Schlacht gesperrt. Zur Brandursache und Höhe des Sachschadens können zur Zeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen dauern an. Anhang: Foto des Brandes

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell