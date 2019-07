Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Auseinandersetzung am Bahnhof Vaihingen

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personen ist es offenbar am Mittwochmorgen (24.07.2019) gegen 09.55 Uhr am Bahnhof in Stuttgart-Vaihingen gekommen. Ersten Erkenntnissen nach ist davon auszugehen, dass eine bislang unbekannte männliche Person einem 28-jährigen Reisenden mit der Faust ins Gesicht schlug, sodass dieser zu Boden fiel und kurzzeitig das Bewusstsein verlor. Nachdem der Mann wieder zu sich kam, klagte er über Schmerzen am Knie sowie im Kieferbereich. Laut Angaben des 28-Jährigen schaute dieser zur Tatzeit auf sein Handy und bemerkte lediglich, dass eine Person die Gleise überquerte und auf ihn zulief. Der mutmaßliche Täter wird als etwa 20 - 25 Jahre alt und mit kurzen, blonden Haaren beschrieben. Zur Tatzeit soll er mit einem dunklen T-Shirt sowie einer hellen Hose bekleidet gewesen sein. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach weiteren Zeugen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer +49711870350 entgegengenommen.

