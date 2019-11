POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden

Polizeipräsidium Recklinghausen

Recklinghausen

Am Donnerstag, zwischen 10:00 Uhr und 15:45 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten weißen Hyundai an der Ortlohstraße. Das Auto wurde an der Fahrerseite beschädigt. Der Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro.

Gladbeck

Am Donnerstag, zwischen 08:50 Uhr und 13:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten braunen Seat Ibiza an einem Ärztehaus an der Horster Straße. Der Wagen wurde an der Stoßstange hinten rechts beschädigt. Es entstand 1.500 Euro Sachschaden.

Dorsten

1.000 Euro Sachschaden hinterließ ein unbekannter Autofahrer an einem geparkten Opel Astra auf der Barkenberger Allee. Das Fahrzeug war im Zeitraum Donnerstag 09:00 Uhr bis 11:50 Uhr geparkt. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Hinweise zu den Sachverhalten erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter der 0800 2361 111.

