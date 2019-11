Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Zwei Leichtverletzte und 10.000 EUR Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Am Morgen, um 08:20 Uhr, fuhr ein 54-jähriger Autofahrer aus Dorsten auf der Halterner Straße in Richtung Westen. Ein 28-jähriger Autofahrer aus Dorsten fuhr ihm entgegen. An der Kreuzung am Katenberg wollte der 28-Jährige nach links abbiegen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 54-Jährige und die 3-jährige Tochter des 28-Jährigen verletzten sich leicht. An den Autos entstand 10.000 Euro Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Andreas Lesch

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell