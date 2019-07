Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: ICE prallt bei Bad Schönborn auf Mülleimer

Karlsruhe (ots)

In den frühen Morgenstunden des vergangenen Freitags legten bislang unbekannte Täter kurz vor dem Bahnhof Bad Schönborn Kronau einen Metallmülleimer auf die Gleise. Ein ICE auf der Fahrt von Mannheim nach München erfasste den Mülleimer, weshalb der Triebfahrzeugführer eine Schnellbremsung einleiten musste. Es kamen keine Personen zu Schaden. Die Bahnstrecke wurde für 52 Minuten gesperrt. Nachdem die Einsatzkräfte von Bundes-, Landespolizei, Rettungsdienst und Feuerwehr nur leichte Beschädigungen am Zug festgestellt konnten, durfte der ICE seine Fahrt fortsetzen. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr bereits aufgenommen.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Jan Döring

Telefon: 0721 12016 - 0

E-Mail: bpoli.karlsruhe.oea@polizei.bund.de

www.polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell