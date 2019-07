Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Junggesellenabschied eskaliert - Gruppe schlägt auf 22-jährigen Iraker ein

Karlsruhe (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gegen 5 Uhr attackierten sieben Männer einen 22-jährigen Iraker in der Bahnhofshalle des Karlsruher Hauptbahnhofs. Durch die Angriffe aus der einheitlich gekleideten Gruppe erlitt der junge Mann Schwellungen und Rötungen im Gesichtsbereich sowie Abschürfungen an den Armen. Als vier 21-Jährige dies bemerkten, eilten sie dem 22-Jährigen zu Hilfe und wurden ebenfalls körperlich von der Gruppe attackiert. Sogar der zukünftige Bräutigam schlug einem der couragierten Helfer ins Gesicht. Nachdem die ortsansässige Bundespolizei verständigt wurde, flüchteten die Täter in unterschiedliche Richtungen. Durch eine sofort eingeleitete Fahndung gelang es den Beamten von Bundes- und Landespolizei gemeinsam drei der sieben Tatverdächtigen festzunehmen. Bei den mutmaßlichen Tätern handelt es sich um drei mehrfach wegen Gewalt- und Drogendelikten polizeilich in Erscheinung getretene Italiener im Alter zwischen 43 und 22 Jahren. Diese feierten zuvor in einem nahegelegenen Nachtclub einen Junggesellenabschied und waren alkoholisiert. Der jüngste Tatverdächtige wehrte sich derart massiv gegen die Festnahme, dass ihn zusätzlich eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte erwartet. Vier weitere Tatverdächtige sind bislang unbekannt. Im Rahmen der Ermittlungen konnten Kleidungsstücke mit Blutanhaftungen sowie Fotos der gesamten Gruppe sichergestellt werden. Ein möglicher fremdenfeindlicher Hintergrund des Angriffs ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnten die drei Männer die Wache wieder verlassen. Sie erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Jan Döring

Telefon: 0721 12016 - 104

E-Mail: bpoli.karlsruhe.oea@polizei.bund.de

www.polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell