Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pkw brennt aus

Schwanewede (ots)

Bereits am Samstag in den frühen Morgenstunden brannte ein Toyota Corolla vollständig aus, der im Tannenweg auf einem Parkstreifen neben der Straße abgestellt war. Die Feuerwehr Schwanewede löschte den Brand ab; ein Übergriff des Feuers auf andere Autos oder gar Gebäude fand nicht statt. Personen kamen ebenfalls nicht zu Schaden. Der Sachschaden liegt in einem vierstelligen Bereich. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden durch die Polizei aufgenommen und dauern derzeit an. Eine Brandstiftung kann zum aktuellen Stand der Ermittlungen jedoch nicht ausgeschlossen werden. Zeugen, die verdächtige Umstände oder Personen in der Nähe und auch im Vorfeld des Geschehens wahrgenommen haben, werden durch die Beamten der Polizei Osterholz unter 04791/3070 um Hinweise gebeten.

