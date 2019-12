Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Radfahrer zu spät bemerkt

Lippstadt (ots)

Ein 38-jähriger Autofahrer aus Geseke befuhr am Dienstagnachmittag, gegen 16.20 Uhr, die Hansastraße in Richtung Bökenförder Straße. .Im Kreisverkehr Hansastraße / Westernkötter Straße wollte er geradeaus auf der Hansastraße weiterfahren. Hierbei bemerkte er einen, von rechts kommenden 41-jährigen Lippstädter Radfahrer zu spät, der den Kreisverkehr queren wollte. Der Fahrradfahrer fiel aufgrund der Kollision mit dem Auto hin und verletzte sich hierbei. Er wurde mit dem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 1.000 Euro. (reh)

