POL-KA: (KA) Karlsruhe-Durlach- Polizisten als Schlangenfänger im Einsatz

Beamte des Polizeireviers Durlach hatten es am Sonntagnachmittag mit einem ganz besonderen tierischen Fall zu tun. Eine Anwohnerin in der Turmbergstraße stellte in ihrem Garten eine Schlange fest und alarmierte die Polizei. Da die Besatzung des Streifenwagens über keine ausgefeilten Kenntnisse im Bereich der Reptilienkunde verfügte, konnte die genaue Spezies erst mal nicht bestimmt werden. Einige Passanten, die sich in die Diskussion einschalteten, trugen leider auch nicht zur endgültigen Klärung bei, ob es sich um eine Natter, Kreuzotter oder doch um eine Boa handeln könnte. So stellten die Polizisten das Tier kurzerhand sicher. Mittels eines beherzten Nackengriffs und unter Zuhilfenahme eines Stoffbeutels konnten die Ordnungshüter das erstaunlich polizeifreundliche Tier einfangen. Auf der Dienststelle unternahm das Reptil allerdings zwei Fluchtversuche, die von den Polizeibeamten erfolgreich vereitelt wurden. "Natty" wie der Ausreißer inzwischen getauft wurde, fand dann eine Notunterkunft im Naturkundemuseum, wo das Kriechtier inzwischen als ungiftige nordamerikanische Kreuznatter identifiziert werden konnte. Ob die Schlange ausgesetzt wurde oder selbst aus einer Behausung das Weite gesucht hat, ist noch Gegenstand weiterer Ermittlungen.

