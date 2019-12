Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Anröchte - Fußgängerin auf Parkplatz leicht verletzt

Anröchte (ots)

Ein 60-jähriger Mann aus Anröchte setzte seinen Wagen auf einem Supermarktparkplatz an der Berger Straße am Mittwoch, gegen 8.40 Uhr, rückwärts aus einer Parklücke heraus. Hierbei übersah er eine 77-jährige Frau aus Anröchte, die gerade zu Fuß über den Parkplatz gehen wollte. Durch die Kollision fiel die Frau zu Boden und verletzte sich leicht. Sie wurde anschließend zur weiteren Untersuchung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (reh)

