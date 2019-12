Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Autoscheiben eingeschlagen

Lippstadt (ots)

In gleich zwei Fällen kam es am Dienstagmorgen zu Anzeigenerstattungen von Autobesitzern der Marke BMW in Lippstadt. In beiden Fällen gelangten die unbekannten Täter in die Fahrzeuge, in dem sie die Autoscheiben einschlugen. Anschließend bauten sie einen Airbag, das Armaturenbrett, den Lenker und die Schaltung heraus. Die beiden Autos standen im Bruchbäumer Weg und der Brandenburger Straße. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

