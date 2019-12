Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Esbeck - Gutmütigkeit ausgenutzt

Lippstadt (ots)

Die Gutmütigkeit eines Rentners aus Lippstadt nutzte eine unbekannte Frau am Montag, gegen 11.15 Uhr, in Esbeck in der Straße Auf der Heide vor einem Fleischereifachgeschäft aus. Die Frau stieg zu dem älteren Mann ins Auto und bat um eine Spende für ein Kinderhilfswerk. Nachdem er ihr etwas Geld aus seinem Portemonnaie übergeben hatte, stellte er am Dienstag fest, dass seine EC-Karte mit PIN-Nummer fehlte und mittlerweile mehrere Abhebungen an verschiedenen Banken damit getätigt worden sind. Die mutmaßliche Täterin wird beschrieben als 30 bis 40 Jahre alt, circa 160 bis 170 cm groß und von schlanker Gestalt. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

