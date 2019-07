Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (CW) Calw - Beim Abbiegen Motorradfahrer übersehen

Calw (ots)

Schwere Verletzungen zog sich ein 18-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag auf der Landesstraße 346 zu. Eine 38-jährige Pkw-Fahrerin war gegen 13.30 Uhr auf der Landesstraße vom Würzbacher Kreisverkehr in Richtung Oberreichenbach unterwegs. Beim Linksabbiegen in die Zufahrt zum alten Bunker übersah sie den entgegenkommenden 18-Jährigen. Das Motorrad prallt zunächst gegen die Beifahrerseite, wurde abgewiesen, rollte über die Gegenfahrbahn eine Böschung hinunter und stieß dort gegen einen Baum. Der 18-Jährige wurde nach einer Erstversorgung vor Ort in eine Klinik gebracht. Die 38-Jährige blieb unverletzt. Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe am Motorrad war die Freiwillige Feuerwehr Oberreichenbach mit zwei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften vor Ort.

Dieter Werner, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell