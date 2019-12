Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Randalierer

Soest (ots)

Am Mittwoch, um 23:15 Uhr, kam es zu einem Vorfall an der Niederbergheimer Straße. Ein Taxifahrer verständigte die Polizei. Er wurde von einem 21-jährigen Soester bespuckt und beleidigt. Der volltrunkene Mann (1,62 Promille nach Atemalkoholtest) gebärdete sich auch gegenüber den eingesetzten Beamten respektlos. Aufgrund der Alkoholisierung und zur Verhinderung weiterer Straftaten verbrachte der Mann zur Ausnüchterung die Nacht in einer Polizeizelle. (lü)

