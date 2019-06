Polizei Düren

POL-DN: Einbrüche in Birkesdorf

Düren (ots)

Am Wochenende scheiterte ein Einbruchsversuch in ein Wohnhaus in der Isolastraße, aus einem Haus am Stammelner Fließ konnten Einbrecher hingegen Werkzeuge entwenden.

Hebelspuren an einem Fenster im Erdgeschoss zeugten am Sonntagmorgen davon, dass unbekannte Täter versucht hatten, in das Einfamilienhaus in der Isolastraße einzudringen. Der Bewohner bemerkte die Hebelmarken und verständigte die Polizei. Die mutmaßliche Tatzeit lässt sich nicht exakt eingrenzen, möglicherweise geschah die Tat in der vorangegangenen Nacht.

Erfolgreicher waren bislang unbekannte Täter bei ihrem kriminellen Tun am Stammelner Fließ. Hier hebelten sie die frei zugängliche Terrassentür zu einem Einfamilienhaus auf und gelangten so in die Räumlichkeiten, die sich derzeit im Umbau befinden. Zahlreiche Werkzeuge und elektrische Bauteile wurden entwendet. Der Einbruch geschah in der Zeit zwischen 19:00 Uhr am Freitagabend und 10:00 Uhr am Samstagmorgen. Zum Abtransport der Beute haben der oder die Täter vermutlich ein Fahrzeug benötigt.

Hinweise auf die Einbrecher liegen in beiden Fällen bislang nicht vor. Haben Sie etwas Verdächtiges beobachtet, das mit den Taten in Verbindung stehen könnte? Scheuen Sie sich nicht, den Polizeinotruf 110 zu wählen und Ihre Hinweise mitzuteilen.

