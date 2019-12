Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Einbruch

Lippstadt (ots)

Am Mittwoch, im Zeitraum von 14:00 bis 18:00 Uhr wurde in ein Einfamilienhaus an der Straße Qualenbrink eingebrochen. Unbekannte Täter hebelten die Terrassentür des Hauses auf um ins Innere zu gelangen. Hier durchwühlten sie alle Räume. Sie entwendeten nach ersten Erkenntnissen Uhren und Schmuck. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02941-91000 bei der Polizei zu melden. (lü)

