Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Wohnungseinbruch

Soest (ots)

Am Mittwoch, im Zeitraum von 17:00 bis 21:00 Uhr, kam es am Josef Stern Weg zu einem Einbruch. Unbekannte Täter hebelten ein Fenster an der Rückseite des Hauses auf um ins Innere zu gelangen. Im Haus wurde alle Räume durchwühlt. Ob die Diebe auch Beute machten, konnte noch nicht ermittelt werden. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02921-91000 bei der Polizei zu melden. (lü)

