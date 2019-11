Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall mit schwer verletztem Rollerfahrer

Ludwigshafen - Oggersheim (ots)

Am Samstag, 09. November 2019, gegen 16:00 Uhr, kam es an der Kreuzung Mannheimer Straße/Sternstraße zu einem Verkehrsunfall mit schwer verletztem Rollerfahrer. Eine 25-Jährige befuhr mit ihrem Audi die Sternstraße in Richtung Mannheimer Straße, um dort links in Richtung Stadtmitte abzubiegen. An der Kreuzung übersah die PKW Fahrerin beim Linksabbiegen den ihr entgegen kommenden 20-jährigen Rollerfahrer. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch den Verkehrsunfall zog sich der 20-jährige schwere Verletzungen zu. Er wurde mit einem Krankenwagen in ein Ludwigshafener Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Kreuzungsbereich war kurzfristig zwecks Unfallaufnahme gesperrt.

