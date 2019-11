Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen -Unfall vor der Rhein-Galerie

Ludwigshafen (ots)

Am Samstagvormittag befuhr eine 44-jährige PKW-Fahrerin aus dem Raum Karlsruhe die Rheinuferstraße in Fahrtrichtung Stadtteil Oppau. Auf Höhe der Rhein-Galerie missachtete diese, ersten Ermittlungen zufolge, das für sie geltende Rotlicht der Ampel und fuhr eine, zu diesem Zeitpunkt den dortigen Fußgängerüberweg überquerende, 38-jährige Frau aus Ludwigshafen an. Die Fußgängerin wurde infolgedessen schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich, verletzt und in ein Ludwigshafener Krankenhaus eingeliefert. Infolge der Vollsperrung der Unfallörtlichkeit zur Verkehrsunfallaufnahme kam es zu rund eineinhalbstündigen Verkehrsbehinderungen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rheinpfalz



Telefon: 0621-963-0

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell