Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Drei Feuerwehreinsätze am Samstag

Wetter (Ruhr) (ots)

Den Anfang machte um 14:24 Uhr die Löschgruppe Wengern. Der Hausnotruf einer Hilfsorganisation hatte einen Hilferuf einer älteren Dame erhalten. Durch Geräusche im Hintergrund war der Mitarbeiter davon ausgegangen, dass auch ein Rauchmelder ausgelöst hatte. So alarmierte er nicht nur den Rettungsdienst, sondern auch ganz richtig gleich die Feuerwehr mit dazu. Diese konnte direkt nach ihrem Eintreffen aber sofort Entwarnung geben. Es hatte kein Rauchmelder Alarm geschlagen. Die Feuerwehrkräfte versorgten die Bewohnerin bis auch der Rettungsdienst vor Ort war. Weiter brauchte die Feuerwehr nicht tätig werden und konnte nach gut zwanzig Minuten wieder zu ihrem Gerätehaus einrücken.

Ein Verkehrsunfall auf der Grundschötteler Straße erforderte dann am Samstagnachmittag den zweiten Einsatz an diesem Wochenende. Gegen 15:17 Uhr war ein PKW mit einem geparkten Personenwagen zusammengestoßen. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle und klemmte zur Sicherheit die Batterien der Unfallfahrzeuge ab. Zusätzlich wurde der Brandschutz gesichert. Der Rettungsdienst versorgte eine verletzte Person und brachte sie anschließend in ein Krankenhaus. Nachdem ein Abschleppwagen die beschädigten Autos abtransportiert hatte wurde die Unfallstelle noch grob gereinigt. Gut fünfundvierzig Minuten waren die Einsatzkräfte aus Volmarstein und Grundschöttel hier an dieser Einsatzstelle gebunden.

Um 17:53 Uhr hieß es für den Löschzug II (Volmarstein / Grundschöttel) dann erneut ausrücken. In der Orthopädischen Klinik in Volmarstein hatte die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst. Bereits nach vier Minuten waren ein Löschfahrzeug und die Drehleiter vor Ort. Nach sofort eingeleiteter Erkundung konnte aber dann schnell Entwarnung gegeben werden: In der dritten Etage hatte ein Melder aufgrund einer Staubaufwirbelung den Alarm ausgelöst. Alle weiteren Tätigkeiten konnten somit gestoppt werden und die ehrenamtlichen Kräfte rückten nach gut dreißig Minuten wieder ein.

