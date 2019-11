Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen -Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Ludwigshafen (ots)

Am Samstagabend gegen 22:15 Uhr touchierte ein bislang noch unbekannter Fahrzeugführer mit seinem PKW in der Karolina-Burger-Straße auf der Höhe des Krankenhauses St. Anna-Stift einen weißfarbenen PKW der Marke Mercedes Benz und flüchtete im Anschluss. Zeugen, welche Hinweise zum Unfallgeschehen, insbesondere zum unfallverursachenden Fahrzeug, geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621/963-2122 oder unter piludwigshafen1@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rheinpfalz



Telefon: 0621-963-0

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell