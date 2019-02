Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Perfider Enkeltrick: 82-Jährige hat 40.000 Euro verloren

Löcknitz (ots)

Auf eine besonders perfide Weise wurde eine 82 Jahre alte Frau aus der Gemeinde Boock (Landkreis Vorpommern-Greifswald) um ihr gesamtes Erspartes gebracht. 40.000 Euro haben die unbekannten Täter von ihr erhalten. Ein Mann gab gestern Abend am Telefon vor, Rechtsanwalt zu sein. Er erzählte ihr, dass ihre Enkelin - die es tatsächlich gibt - einen schlimmen Autounfall gehabt habe und nun dringend Geld für ein neues Auto brauche. Er werde jemanden vorbeischicken, um das Geld abzuholen. Die Dame willigte ein und übergab es gestern Abend gegen 19:30 Uhr an einen ihr unbekannten Mann, der nach der Übergabe fußläufig in Richtung Löcknitz unterwegs war.

Dieser kann wie folgt beschrieben werden:

- 40 bis 50 Jahre alt - 1,65 bis 1,70 Meter groß - gepflegtes Äußeres, schlanke und sportliche Gestalt - bekleidet mit grauer Hose und grauem Sakko sowie einer schwarze Umhängetasche - der Mann habe hochdeutsch gesprochen

Die Kriminalpolizeiinspektion Anklam hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wir suchen nun Zeugen, die den beschriebenen Verdächtigen in dem mutmaßlichen Zeitraum in der Gemeinde gesehen haben und womöglich weitere sachdienliche Hinweise geben können. Dazu können sie sich an die Einsatzleitstelle Neubrandenburg unter 0395 / 55822223 wenden, an die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber an jede andere Polizeidienststelle.

Wir warnen zudem erneut vor Trickbetrügern, die leider seit Jahresbeginn in unserem Präsidiumsbereich schon mehrfach erfolgreich waren (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/4189800 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/4193382).

Seien Sie wachsam bei Anrufen vermeintlicher Verwandter oder Anrufen von Personen, die angeblich im Auftrag von Verwandten anrufen und angeblich schnell eine größere Summe Geld benötigen und diese dann durch Fremde abholen lassen wollen. Bitte vergewissern Sie sich in solchen Fällen immer durch einen eigenen Rückruf bei dem jeweiligen Verwandten unter der Ihnen bekannten Nummer, ob derjenige Sie tatsächlich kontaktiert hat oder tatsächlich ihre Hilfe benötigt. Bei Misstrauen: auflegen, Polizei informieren unter der 110 und Anzeige erstatten!

Übergeben Sie NIE Geld an Ihnen fremde Personen. Auch nicht an vermeintliche Polizisten, die durch Trickbetrüge suggerieren, Ihr Geld vor Diebes- bzw. Einbrecherbanden in Sicherheit bringen zu wollen.

Rückfragen bitte an:



Claudia Tupeit

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Telefon: 0395/5582-2041

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Auf Twitter: @Polizei_PP_NB

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell