POL-NB: Einladung Medienvertreter Crash-Kurs-MV in Neubrandenburg

am Mittwoch, dem 20. Februar 2019 wird es von 11:00 Uhr bis ca. 12:30 Uhr in der Aula des Albert-Einstein-Gymnasiums Neubrandenburg (Demminer Str. 42, 17034 Neubrandenburg) eine weitere Veranstaltung des landesweiten Verkehrssicherheitsprojekts "Crash Kurs MV" geben. An dieser werden rund 200 Jugendliche des Gymnasiums teilnehmen.

Das Präventionsprojekt besteht seit 2013. Es soll Jugendliche sensibilisieren für Gefahren im Straßenverkehr, zum Beispiel durch Unachtsamkeit. Auch bei der aktuellen Veranstaltung werden wieder Erlebnisse an Unfallstellen durch Rettungskräfte sowie Vertreter von Polizei und Feuerwehr an Unfallstellen geschildert - emotional, ungeschönt, erschütternd.

Besonders ergreifend sind bei den "Crash Kurs MV"-Veranstaltungen zudem die Vorträge von Eltern, die ihr Kind durch einen Verkehrsunfall verloren haben. Die ehrlichen Erzählungen, wie sie vom Tod des Kindes erfahren haben, die Wut und Trauer in den ersten Wochen nach der Todesnachricht und natürlich das schwierige Weiterleben mit dem Verlust, berühren stets alle Zuhörer.

Pressevertreter sind herzlich zur medialen Begleitung der Veranstaltung eingeladen. Um vorherige Anmeldung bei der Pressestelle des PP Neubrandenburg wird gebeten.

Für das Jahr 2019 sind insgesamt sieben Veranstaltungen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg geplant. Die nächste findet am 07. März 2019 in Demmin statt.

