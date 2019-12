Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Vollbrand eines Müllcontainers

Mannheim (ots)

Am Samstagabend gegen 19.45 Uhr wurde über Notruf mitgeteilt, dass im Bereich des Schulhofes des Kurpfalz-Gymnasiums in M6 ein Container brennen würde. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand ein Müllcontainer bereits in Vollbrand und die daraus entstandenen Flammen von bis zu 3 Meter Höhe, drohten auf die Überdachung überzugreifen. Durch das schnelle Eingreifen der Berufsfeuerwehr Mannheim, konnte der Brand rasch unter Kontrolle gebracht werden. Ein Personenschaden entstand nicht. Eine genaue Schadenshöhe am Container, sowie der Überdachung konnte bislang nicht beziffert werden. Ermittlungen zur Brandursache wurden durch das Polizeirevier Mannheim-Oststadt übernommen.

