Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemeldung der Polizeistation Bad Hersfeld

Fulda (ots)

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Kirchheim - Der Pkw einer 32-jährigen Niederaulerin war am 23.12.19 um 10.55 Uhr auf dem Parkplatz des Rewe Marktes in Kirchheim geparkt. Er stand längs zur Fahrbahn ausserhalb der vorgegebenen Parkflächen. Ein 48-jähriger aus Edermünde befuhr mit seinem Lkw mit Anhänger die Fahrbahn auf dem Parkplatz und stieß beim Vorbeifahren mit der linken Seite des Anhängers an die linke hintere Seite des Pkw. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 3100,- Euro.

Gefertigt: Leimbach, POK (Polizeistation Bad Hersfeld)

