PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Tägliche Pressemeldung der Polizeidirektion Main-Taunus vom 21.12.2019

Hofheim (ots)

1. Eigentumsdelikte

1.1. Roller aus Autohaus entwendet

Tatort: 65795 Hattersheim, Schulstraße

Tatzeit: Montag, 16.12.2019, 16:00 Uhr bis Freitag, 20.12.2019, 09:00 Uhr

Im oben genannten Zeitraum wurde ein Roller, welcher in der Einfahrt zur Tiefgarage eines Autohauses abgestellt wurde, durch einen unbekannten Täter entwendet. Bei dem Roller handelt es sich um ein Peugeot Speedfight 4 in schwarz mit dem Versicherungskennzeichen 795 CKA. Wer Hinweise zur Tat geben kann, oder den Roller auffindet wird gebeten die Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079-0 zu kontaktieren.

1.2. Angeschlossenes Trekkingrad entwendet

Tatort: 65760 Eschborn, Königsberger Straße

Tatzeit: Freitag, 20.12.2019, 07:00 Uhr bis Freitag, 20.12.2019, 16:30 Die Geschädigte schloss ihr Trekkingrad am Freitagmorgen mit einem Kettenschloss am Zaun vor ihrer Wohnanschrift an. Die Sicherung wurde von einem Unbekannten überwunden und das Fahrrad entwendet. Erbeutet wurde ein Trekkingrad des Herstellers Pegasus, Modell Solero SL Disc 24 in den Farben schwarz-rot. Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des Fahrrades nimmt die Polizei Eschborn entgegen (06196/9695-0)

1.3. Handtasche mit Tageseinnahmen aus Fahrzeug entnommen

Tatort: 65824 Schwalbach am Taunus, Marktplatz

Tatzeit: Freitag, 20.12.2019, 14:00 Uhr bis Freitag, 20.12.2019, 16:30 Uhr

Eine Marktbetreiberin verstaute die Tageseinnahmen von ca. 2000EUR in ihrer Handtasche, welche sie in den Fußraum in ihrem Fahrzeug legte. Diese Gelegenheit nutzte ein Dieb aus und entwendete in einem unbeobachteten Moment aus dem hinter dem Verkaufstand abgestellten Fahrzeug die Handtasche. In der Handtasche befand sich zudem zwei weitere Geldbörsen mit mehreren Hunderteuro, Personaldokumente, sowie ein Silberarmband und zwei Silberringe. In diesem Zusammenhang weist die Polizei daraufhin, dass ein Fahrzeug kein sicherer Aufbewahrungsort für Wertgegenstände ist. Lassen Sie keine Wertsachen sichtbar im Fahrzeug liegen! Hinweise zur Tat teilen Sie bitte der Polizei in Eschborn unter der Telefonnummer 06196/9695-0 mit.

2. Verkehrsdelikte

2.1. Person beim Überschreiten der Fahrbahn angefahren

Tatort: 65795 Hattersheim, OT: Eddersheim, Am weißen Stein / Mörikestraße

Unfallzeitpunkt: Freitag, 20.12.2019, 07:04 Uhr

Am Freitagmorgen kam es in Eddersheim im Kreuzungsbereich Am weißen Stein / Mörikestraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einer Fußgängerin. Eine 56-Jährige aus Eddersheim beabsichtige an der Unfallörtlichkeit die Straße zu überqueren. Zum Unfallzeitpunkt herrschte noch Dunkelheit, so dass der heranfahrende Opel Meriva, besetzt mit einer 26-jährigen Fahrerin aus Hattersheim, die Fußgängerin offensichtlich übersah. Durch den Zusammenstoß erlitt die Fußgängerin eine Kopfverletzung, die im Krankenhaus behandelt werden musste. Wer Zeuge des Unfallhergangs war, wird gebeten sich beim Regionalen Verkehrsdienst in Hattersheim zu melden (06190-9360-0)

2.2 14-Jähriger stürzt mit Fahrrad

Tatort: 65760 Eschborn, Hauptstraße

Unfallzeitpunkt: Freitag, 20.12.2019, 11:01 Uhr

Ein 14-Jähriger fuhr mit seinem Mountainbike auf dem Gehweg in der Hauptstraße in Richtung Sossenheimer Straße. Beim Versuch einen sogenannten "Wheelie" zu machen, verlor der Fahrradfahrer das Gleichgewicht und stürzte zu Boden. Bei einem "Wheelie" handelt es sich um ein Manöver aus der Fahrzeugakrobatik, bei dem bewusst das Vorderrad vom Boden gelöst wird und sich das Fahrzeug ausschließlich auf dem Hinterrad fortbewegt. Solche "Stunts" haben jedoch im öffentlichen Fahrzeugverkehr nichts zu suchen, da eine enorme Gefährdung für einen selbst und für andere Verkehrsteilnehmer besteht. Der Junge hatte Glück und verletzte sich nur leicht bei dem Sturz am Steißbein.

2.3. Kontrolle über Fahrzeug verloren und gegen Baum geprallt

Tatort: 65760 Eschborn, Niederurseler Allee / Praunheimer Straße

Unfallzeit: Freitag, 20.12.2019, 18:32 Uhr

In den gestrigen Abendstunden verlor ein 18-jähriger Frankfurter bei einem Abbiegemanöver die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß gegen ein Verkehrszeichen und einen Baum. Der Fahrzeugführer beabsichtige von der Rödelheimer Straße in die Niederurseler Allee abzubiegen, geriet aus ungeklärter Ursache ins Schleudern und prallte gegen das neben der Fahrbahn stehende Verkehrsschild und den dahinterstehenden Baum. Der Fahrzeugführer erlitt eine Kopfverletzung, der 18-jährige Beifahrer blieb unverletzt. An dem Fahrzeug, einem Daimler CLK 230 entstand erheblicher Sachschaden. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich beim Regionalen Verkehrsdienst in Hattersheim (06190-9360-0) zu melden.

gefertigt: Bettenbühl, POK'in, KvD'in Main-Tauns

