POL-EL: Schüttorf - Autofahrerin flüchtet nach Unfall

Am 17.Juni ist es gegen 15 Uhr auf der Salzberger Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die Fahrerin eines roten VW Golf 3 fuhr auf einen grauen Ford Fiesta auf. An beiden PKW entstand Sachschaden. Nach einem kurzen Gespräch der Beteiligten auf der Straße, flüchtete die Verursacherin mit ihrem Golf in Richtung Süsterstraße. Hinweise Nimmt die Polizei Bad Bentheim unter der Rufnummer (05922)9800 entgegen.

