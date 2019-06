Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Dörpen - Jugendlicher mit blauem Rucksack gesucht

Dörpen (ots)

Am Montagmittag ist es auf der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der Fahrer eines schwarzen Audi war gegen 13.10 Uhr, aus Richtung B70 kommend, auf der Hauptstraße unterwegs. In Höhe der dortigen Einmündung zur Nord-Süd-Straße überquerte plötzlich eine männliche Person von links nach rechts die Fahrbahn. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden wich der Audi-Fahrer nach rechts auf den dortigen Gehweg aus. Hierbei wurde der Audi beschädigt. Der Fußgänger, ein blonder Jugendlicher mit blauem Rucksack, flüchtete in Richtung B 70. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter (04961)9260 entgegen.

