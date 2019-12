PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Tägliche Pressemeldung der Polizeidirektion Main-Taunus vom 19.12.2019

Hofheim (ots)

1. Unfallflucht beim Rangieren - Zeugen gesucht, Flörsheim, Eppsteiner Straße, 17.12.2019, 16:30 Uhr (ge)Der Fahrer eines PKW beschädigte am Dienstagnachmittag in Flörsheim ein geparktes Fahrzeug und beging dann Unfallflucht. Zeugen beobachteten, wie ein größerer silberner PKW beim Rangieren gegen einen am Fahrbahnrand der Eppsteiner Straße geparkten Seat Ibiza stieß und anschließend wegfuhr. Am Seat entstand ein Schaden am rechten Kotflügel in Höhe von 1.000 Euro. Bei dem flüchtigen PKW soll es sich um ein Fahrzeug aus dem Main-Taunus-Kreis handeln. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Flörsheim unter der Rufnummer (06145) - 54760 in Verbindung zu setzen.

2. Vorfahrt missachtet - drei Verletzte bei Unfall, Hofheim, Hattersheimer Straße, 18.12.2019, 23:20 Uhr (ge)Am späten Mittwochabend kam es in Hofheim zu einem Zusammenstoß zweier PKW, wobei drei Menschen verletzt wurden. Ein mit vier Personen besetzter Seat Ibiza befuhr die Hattersheimer Straße von Kriftel kommend. Aus der Gegenrichtung näherte sich ein BMW X3, der der Vorfahrtsstraße nach links in den Schmelzweg folgen wollte. Der 22-jährige Fahrer des Seat missachtete die Vorfahrt des BMW, indem er das Stoppschild übersah, so dass beide Fahrzeuge mitten auf der Kreuzung frontal zusammenstießen. Bei dem Unfall wurden der 25-jährige Fahrer des BMW sowie zwei Mitfahrer im Seat leicht verletzt. Alle Verletzten wurden in Krankenhäuser verbracht. Der entstandene Schaden an beiden Fahrzeugen wird auf 25.000 Euro geschätzt.

3. Einbrecher schlagen doppelt zu, Liederbach, Bahnstraße, 18.12.2019, 15:00 Uhr bis 20:00 Uhr (ge)Zu Beginn der "dunklen Jahreszeit" haben Einbrecher in Liederbach in der Bahnstraße gleich doppelt zugeschlagen. Beide Wohnungen, in die eingebrochen wurde, liegen im Hochparterre eines Mehrfamilienhauses. Die Täter verschafften sich am Mittwoch in der Zeit von 16:30 Uhr bis 19:00 Uhr zur ersten Wohnung Zugang, indem sie ein rückwärtiges Fenster aufhebelten. Hier wurde Motorradbekleidung im Wert von 2.000 Euro entwendet. Auffällig dürfte der neongelbe Motorradhelm mit schwarzroten Streifen und "Monster"-Logo auf der Seite sein. Im gleichen Zeitraum haben die Täter die in unmittelbarer Nachbarschaft gelegene zweite Wohnung aufgesucht. Hier wurde die Terrassentür aufgehebelt und die Wohnung nach Wertsachen durchsucht. Die Täter wurden auch hier fündig und nahmen unter anderem Goldschmuck von bislang noch unbekanntem Wert, Sonnenbrillen und hochwertige Ohrhörer mit. Die Polizei in Hofheim hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06192) - 20790 zu melden.

4. Wohnungseinbrecher rissen Weihnachtspakete auf, Kelkheim, Hattersheimer Straße, 18.12.2019, 13:30 Uhr bis 21:50 Uhr

(ge)Am Mittwoch kam es in Kelkheim zu einem Einbruch in eine Doppelhaushälfte. Die Täter verschafften sich Zugang zu dem Haus in der Hattersheimer Straße, indem sie ein Küchenfenster aufhebelten. Dann durchsuchten sie die gesamten Räumlichkeiten und durchwühlten alle Schränke. Besonders schlimm: Die im Keller aufbewahrten Weihnachtspakete wurden ebenso aufgerissen und nach Wertsachen durchsucht. Die Unbekannten erbeuteten hauptsächlich Schmuck von bislang noch unbekanntem Wert sowie Bargeld. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Hofheim unter der Rufnummer (06192) - 20790 in Verbindung zu setzen.

