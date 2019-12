PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Tägliche Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Montag, 16.12.2019

Hofheim (ots)

1. Festnahme nach gefährlicher Körperverletzung, Eschborn, Bahnhofstraße, 14.12.2019, gg. 14.05 Uhr

(ho)Ein 34-jähriger Mann aus Eschborn steht im Verdacht, am Samstagmittag einen 54-jährigen Mann auf offener Straße angegriffen und verletzt zu haben. Der Geschädigte war um kurz nach 14.00 Uhr zu Fuß auf der Bahnhofstraße unterwegs, als er seinen Angaben zufolge grundlos, angegriffen wurde. Ein Mann habe ihn mit mehreren Faustschlägen zunächst niedergeschlagen und anschließend am Boden liegend getreten. Der Schläger ergriff nach dem Angriff die Flucht, wurde dabei aber von einem Zeugen bis zu seinem Wohnhaus verfolgt. Dieser lotste die verständigten Polizeibeamten zu dem Haus, in dem die Beamten den Tatverdächtigen schließlich antreffen und festnehmen konnten. Dabei wurden auch Spuren gesichert, die darauf hindeuten, dass der Verdächtige tatsächlich die Tat begangen hat. Der Mann wurde aufgrund seines Zustandes nach den polizeilichen Maßnahmen in ärztliche Obhut übergeben.

2. Körperverletzung nach Streit, Kelkheim, Fischbach, Ruppertshainer Straße, 14.12.2019, gg. 17.15 Uhr

(ho)Am frühen Samstagabend ist in Fischbach ein Streit zwischen zwei Männern völlig eskaliert und mündete schließlich in einer gefährlichen Körperverletzung. Ein 80-jähriger Autofahrer war gegen 17.15 Uhr mit seinem Wagen in der Rupperthainer Straße unterwegs und wollte mit seinem Fahrzeug wenden. Dabei blieb er an einem Holzpfosten hängen, worauf er aus seinem Pkw ausstieg, um nach dem rechten zu schauen. Auf die Szene wurde offenbar ein Mann aufmerksam, der den 80-Jährigen aufforderte, den beschädigten Pfosten sofort wieder zu richten. Die Situation eskalierte anschließend, woraufhin der Unbekannte auf den Geschädigten einschlug, sodass dieser zu Boden stürzte. Am Boden liegend trat der Angreifer dann noch auf sein Opfer ein. Erst als ein Zeuge sich lautstark einmischte ließ der Täter von dem 80-Jährigen ab und flüchtete. Der Angreifer wurde als ca. 1,70 bis 1,75 Meter groß, ca. 50 Jahre alt, mit kräftiger Figur und breiten Schultern beschrieben. Er sprach deutsch mit einem vermutlich osteuropäischen Akzent. Da der Zeuge, der sich in die Auseinandersetzung einmischte, nicht bekannt ist, wird er gebeten, sich bei der Polizei in Kelkheim als Zeuge zur Verfügung zu stellen. Weitere Zeugen oder Hinweisgeber, die Angaben zur Identität des Angreifers machen können, melden sich bitte ebenfalls unter der Telefonnummer (06195) 6749-40.

3. Wohnungseinbrecher flüchtet, Eschborn, Steigerwaldstraße, 12.12.2019, zwischen 16.00 Uhr und 17.00 Uhr

(ho)Erst am vergangenen Wochenende wurde Anzeige zu einem Wohnungseinbruch erstattet, der sich bereits am vergangenen Donnerstag abgespielt hat. Die Täter brachen dabei die Tür eines Reihenhauses in der Steigerwaldstraße auf, die dabei beschädigt wurde. Offenbar bemerkten die Einbrecher erst in diesem Moment, dass sich die Bewohner im Haus befanden. Sie flüchteten daraufhin vom Tatort, ohne etwas zu stehlen. Was bleibt ist der Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Hinweise zu der Tat nimmt die Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer (06196) 9695-0 entgegen.

4. E-Scooter aus Kellerraum entwendet, Hattersheim am Main, Hans-Riggenbach-Straße, Dienstag, 03.12.2019 - Freitag, 13.12.2019

(ka)Im Tatzeitraum zwischen dem 03.12.2019 und dem 13.12.2019 wurde in der Hans-Riggenbach-Straße in Hattersheim am Main ein E-Scooter aus einem Kellerraum entwendet. Die unbekannten Täter entwendeten den Hecht 5125 E-Scooter, indem sie auf unbekannte Art und Weise eine Kellertür in dem Mehrfamilienhaus überwanden. Bei dem Diebstahl entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Die Polizei in Hofheim hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06192) 2079-0 zu melden.

5. Gartengeräte entwendet, Eschborn, Hunsrückstraße, Freitag, 13.12.2019, 12:00 Uhr - Montag, 16.12.2019, 06:45 Uhr

(ka)Am vergangenen Wochenende entwendeten unbekannte Täter mehrere Gartengeräte vom Gelände des Friedhofs in der Hunsrückstraße in Eschborn. Die Täter hebelten die Eingangstür einer Halle auf und entwendeten zwei Motorsensen, zwei Laubbläser und eine Heckenschere. Alle Geräte sind von der Marke "Stihl". Der Schaden des gestohlenen Gutes beläuft sich auf mindestens 1.500 Euro. Die Polizei in Eschborn hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06196) 9695-0 zu melden.

6. Zwei Autos angefahren - Verursacher flüchtet, Eschborn, Bismarckstraße, 14.12.2019, zwischen 11.00 Uhr und 12.10 Uhr

(ho)Bei einem Verkehrsunfall in einer privaten Tiefgarage in der Bismarckstraße in Eschborn ist am Samstagmittag an zwei geparkten Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von mindestens 1.500 Euro entstanden. Die betroffenen Pkw waren gegenüberliegend in zwei Parkbuchten abgestellt und wurden von einem unbekannten Fahrzeug angefahren und beschädigt. An den abgestellten Wagen konnte weiße Farbe gesichert werden. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Regionale Verkehrsdienst unter der Telefonnummer (06196) 9695-0 entgegen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell