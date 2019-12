PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Tägliche Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Samstag, den 14.12.2019

Hofheim (ots)

1. Mehrere Fälle von Einbruchsdiebstählen aus Gartenhütten, 65795 Hattersheim am Main, Glockenwiesenweg, Donnerstag 12.12.2019, 18:00 Uhr bis Freitag, 13.12.2019, 17:30 Uhr:

Im oben genannten Zeitraum kam es im Kleingartenverein Hattersheim zu mehreren besonders schweren Fällen des Diebstahls aus Gartenhütten. Nach derzeitigen Ermittlungsstand wurden insgesamt 10 Gartenhütten gewaltsam geöffnet und nach Wertgegenständen durchsucht. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Die Höhe des Sachschadens und des Diebesgutes kann derzeit noch nicht angegeben werden. Die Kriminalpolizei Hofheim bittet unter 06192 / 20790 um Hinweise aus der Bevölkerung.

2. Wohnungseinbruchsdiebstahl, 65719 Hofheim am Taunus und 65795 Hattersheim am Main, 13.12.2019:

Zunächst kam es in einem Mehrfamilienhaus in Hofheim-Marxheim im Platanenweg zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl. Hierbei verschafften sich die unbekannten Täter gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung. Diese wurde durch die unbekannten Täter durchsucht und Schmuck und Bargeld in Höhe von ca. 16.000EUR entwendet.

Zu einem weiteren Wohnungseinbruchsdiebstahl kam es in der Heddingheimer Straße in 6 Hattersheim am Main. Die unbekannten Täter betraten gewaltsam über den Balkon die Wohnung. Hier durchsuchten die unbekannten Täter ebenfalls die Wohnung und flüchteten im Anschluss mit Diebesgut im Wert von ca. 1700EUR unerkannt.

Die Kriminalpolizei Hofheim hat in beiden Fällen die Ermittlungen übernommen und bittet unter 06192/2079-0 um eine Hinweise aus der Bevölkerung.

3. Körperverletzung, 65239 Hochheim am Main, 14.12.2019:

Gegen 02:30 Uhr wurde die beiden Geschädigten in der Frankfurter Straße in Hochheim am Main durch einen unbekannten Täter und seine Begleiterin angesprochen. Aus bislang ungeklärtem Grund schlug der unbekannte Täter dem Geschädigten mit der Faust in den Bauch. Ein weiterer hinzugestoßener unbekannter Täter schlug dem zweiten Geschädigten weiterhin gegen den Kopf. Anschließend gelang den Geschädigten die Flucht. Die unbekannten Täter werden wie folgt beschrieben:

Beschreibung unbekannter Täter 1:

- männlich - ca. 165cm groß - ca. 20 Jahre alt - dunkel braune Haare - 3-Tage-Bart mit Schnurrbart - schwarze Mütze - schwarze Jacke - schwarze Umhängetasche

Beschreibung unbekannter Täter 2:

- männlich - ca. 180-185 cm groß - normaler Körperbau - oben längere, leicht lockige Haare - hatte einen Kinnbart - schwarze Sweatjacke - blaue Jeans

Begleiterin des Unbekannten Täters 1:

- weiblich - blonde Haare - beige Jacke

Zeugen oder Hinweisgeber, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der dezentralen Ermittlungsgruppe der Polizeistation in Flörsheim unter der Telefonnummer 06145 / 54760 zu melden.

Wohnungsbrand, 14.12.2019, Billtalstraße in 65843 Sulzbach am Taunus:

In der Nacht vom Samstag, den 14.12.2019 kam es gegen 03:21 Uhr zu einem Wohnungsbrand in der Billtalstraße in Sulzbach am Taunus. Ersten Ermittlungen zu Folge geriet in einer Wohnung des Mehrfamilienhauses ein, mit einer Lichterkette geschmückter, Kunststoff-Weihnachtsbaum in Brand. Die Anwohnerin bemerkte den Brand und rettet sich selbst aus ihrer Wohnung, stürzte dann jedoch im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses. Durch die eingesetzte Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Das Mehrfamilienhaus wurde durch den Brand stark verraucht und ist derzeit unbewohnbar. Die Anwohnerin wurde leichtverletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Anwohner werden durch die Stadt Sulzbach in umliegenden Hotels untergebracht. Durch den Brand entstand Sachschaden in Höhe von ca. 50.000EUR.

Gefertigt: i.A. Mühleip, PK'in, genehmigt durch Meyer, POK und KVD MT

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de

Telefon: (06192) 2079-0

E-Mail: KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de



Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell