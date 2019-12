PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Tägliche Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Mittwoch, 11.12.2019

Hofheim (ots)

1. Ohrringe bei Einbruch entwendet, Schwalbach am Taunus, Steinweg, Samstag, 07.12.2019, 10:30 Uhr bis Dienstag, 10.12.2019, 19:30 Uhr

(jn)Im Tatzeitraum zwischen Samstagvormittag und Dienstagabend hatten es Einbrecher auf eine Doppelhaushälfte im Steinweg in Schwalbach abgesehen. Erkenntnissen am Tatort nach kletterten die Täter zunächst auf das Garagendach, um in den Garten im rückwärtigen Bereich des Wohnhauses zu gelangen. Mit brachialer Gewalt gelang es den Einbrechern, ein Fenster im Souterrain zu öffnen. Im Anschluss wurden sämtliche Räume, Schränke und Schubladen durchsucht, wobei die Täter fündig wurden und mit Ohrringen im Wert von mehreren Hundert Euro flüchteten. Der Sachschaden beläuft sich indes auf etwa 1.000 Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0.

2. Einbrecher beschädigen Rollladen, Hofheim am Taunus, Breckenheimer Straße, Dienstag, 10.12.2019, 15:45 Uhr bis 19:00 Uhr

(jn)Rund 1.000 Euro Sachschaden an einem elektrischen Rollladen haben unbekannte Täter am Dienstagabend in Hofheim verursacht. Zwischen 15:45 Uhr und 19:00 Uhr begaben sich die Täter auf das Gelände eines in der Breckenheimer Straße gelegenen Einfamilienhauses und schoben gewaltsam den Rollladen eines Erdgeschossfensters nach oben. Ohne weitere Eindringversuche zu unternehmen, ließen die Unbekannten von ihrem Vorhaben ab und flüchteten vom Tatort.

Die Kriminalpolizei in Hofheim geht von einem versuchten Einbruch aus und erbittet Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0.

3. Hochwertiger Bohrhammer von Baustelle verschwunden, Bad Soden am Taunus, Sebastian-Kneipp-Straße, Freitag, 06.12.2019, 20:00 Uhr bis Montag, 09.12.2019, 13:00 Uhr

(jn)Wie der Polizei am Dienstag angezeigt wurde, kam es im Verlauf des Wochenendes auf einer Bad Sodener Baustelle zum Diebstahl eines hochwertigen Bohrhammers. Dieser war auf der Baustelle in der Sebastian-Kneipp-Straße gelagert, wobei er unter dem heruntergefahrenen Arm eines Baggers eingeklemmt und somit gegen Diebstahl gesichert war. Mutmaßlich betraten die Diebe zwischen Freitagabend und Montagmittag die Baustelle und entwendeten den Hammer, dessen Wert sich auf ca. 2.000 Euro beläuft, unter Einsatz eines Hilfsmittels.

Die Ermittlungsgruppe der Eschborner Polizei ermittelt in dem Fall und bittet Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06196 / 9695 - 0 zu melden.

4. Autoscheibe eingeschlagen - Portemonnaie gestohlen, Eppstein, Bremthal, Waldallee, festgestellt am Dienstag, 10.12.2019, 08:00 Uhr

(jn)In Eppstein, Bremthal haben ein oder mehrere Autoknacker in den zurückliegenden Tagen die Scheibe eines Pkw eingeschlagen und eine Geldbörse mitgehen lassen. Der schwarze Audi A3 parkte auf einem Parkplatz in der Waldallee, als die Täter zunächst die Beifahrertür aufhebeln wollten. Erfolglos änderten sie ihren Plan und nahmen sich einen Stein zu Hilfe, mit dem eine Scheibe des Audi eingeschlagen wurde. Im Anschluss entwendeten die Diebe eine orangefarbene Damengeldbörse, die im Handschuhfach abgelegt worden war. Neben wichtigen Dokumenten bewahrte die Geschädigte auch Bargeld darin auf. Der Sach- und Beuteschaden wird auf mindestens 700 Euro geschätzt.

Die Hofheimer Kripo nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 entgegen.

5. Fußgängerin nach Unfall schwerstverletzt, Hochheim am Main, Classmannstraße, Alleestraße, Dienstag, 10.12.2019, 10:40 Uhr

(jn)Am Dienstagvormittag ist in Hochheim eine 68-jährige Fußgängerin aus Hochheim schwer verletzt und stationär in einem Krankenhaus aufgenommen worden. Ermittlungen an der Unfallstelle folgend hatte ein 61-jähriger Opel-Fahrer aus Hochheim um 10:40 Uhr die Alleestraße aus Richtung Wilhelmstraße kommend in Fahrtrichtung Claßmannstraße befahren und aus nicht abschließend geklärter Ursache die Kontrolle über seinen Pkw verloren. Hierbei kam der Mann nach rechts von der Fahrbahn ab und erfasste die 68-Jährige. Diese wurde zunächst auf die Motorhaube aufgeladen des Autos aufgeladen. Nachdem der Pkw dann nach wenigen Metern mit einer Mauer kollidierte und zum Stehen kam, wurde die Frau auf ein Grundstück geschleudert. Aufgrund der schwersten Verletzungen musste sie zunächst notfallmedizinisch an der Unfallstelle und anschließend in einem Krankenhaus behandelt werden, wo sie auch stationär aufgenommen wurde. Auch der Unfallverursacher musste aufgrund eines Schocks medizinisch in einem Krankenhaus untersucht werden. Der entstandene Sachschaden an Pkw und Mauer wird auf einige Tausend Euro geschätzt.

6. Bagger fährt auf Pkw auf - drei Leichtverletzte, Hofheim am Taunus, Rheingaustraße, Frankenstraße, Dienstag, 10.12.2019, 08:13 Uhr

(jn)Bei einem Auffahrunfall in Hofheim sind am Dienstagmorgen drei Personen leicht verletzt worden, nachdem ein Bagger auf einen Pkw aufgefahren war. Die Polizei geht davon aus, dass ein 30-jähriger Baggerfahrer, der um 08:13 Uhr die Rheingaustraße in Richtung Hofheimer Innenstadt befuhr, zu spät erkannt hatte, dass ein vorausfahrender Skoda verkehrsbedingt an der Eck Frankenstraße halten musste. In der Folge fuhr der 30-Jährige dem Skoda auf, wobei die drei Fahrzeuginsassen des Skoda anschließend über Nackenschmerzen klagten. Alle drei wurden an der Unfallstelle von der Besatzung eines Rettungswagen untersucht und anschließend entlassen. An dem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro.

7. Autos beschädigt - Unfallverursacher gesucht, Kelkheim (Taunus), Liederbach am Taunus, Hofheim am Taunus, Sonntag, 08.12.2019 bis Dienstag, 10.12.2019

(jn)Im Kreisgebiet meldeten sich am Dienstag drei Verkehrsteilnehmer bei der Polizei, deren Pkw bei Unfallfluchten beschädigt worden waren. In allen drei Fällen sind die Unfallverursacher unbekannt; die Schäden belaufen sich ersten Schätzungen zufolge auf jeweils 1.500 Euro.

Im Liederbacher Ortsteil Niederhofheim wurde zwischen Sonntag, 08.12.2019, 22:00 Uhr und Montag, 09.12.2019, 16:00 Uhr ein im Taunusblick geparkter Peugeot angefahren und beschädigt. Das Fahrzeug parkte auf Höhe der Hausnummer 1. Eine weitere Verkehrsunfallflucht ereignete sich zwischen Montagabend, 18:30 Uhr und Dienstagmorgen, 09:20 Uhr in der Hornauer Straße in Kelkheim. Auch hier stand ein Pkw - ein blauer Opel Astra - ordnungsgemäß am Fahrbahnrand auf Höhe der Hausnummer 123. Am nächsten Morgen musste der Besitzer Schäden an beiden Stoßstangen sowie am linken Seitenspiegel feststellen. Auch in Hofheim wurde ein am Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der hellblaue Skoda stand ab 09:00 Uhr für rund 30 Minuten in der Lorsbacher Straße auf Höhe der Hausnummer 10, als der Wagen mutmaßlich beim Ein- bzw. Ausparken am rechten vorderen Kotflügel beschädigt wurde.

Keiner der drei Unfallverursacher(innen) kam seinen/ihren Pflichten als Beteiligte an einem Verkehrsunfall nach und flüchtete unerlaubt von der Unfallstelle. Der Regionale Verkehrsdienst der Polizei in Hattersheim hat die Ermittlungen übernommen und bittet Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06190 / 9360 - 45 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Pressestelle

Telefon: (0611) 345-1046/1041/1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de



Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell