Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Vechta -Nachtrag- vom 07/08.19

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Trunkenheitsfahrt Am Samstag, den 07.12.2019 um 02:19 Uhr befährt der 40-Jährige aus Rieste mit seinem Pkw die Holdorfer Straße in Neuenkirchen-Vörden. Aufgrund von Trunkenheit kommt er nach rechts von der Fahrbahn ab. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

Damme - Trunkenheitsfahrt Am Samstag, den 07.12.2019 um 23:00 Uhr befuhr der 22-Jährige Holdorfer mit seinem Pkw die Haveriede in Richtung Handorf und beabsichtigt auf die Gramker Straße einzubiegen. Dabei gerät er nach rechts in den Seitenraum der Gramker Straße und kollidiert mit einem Baum. Drei weitere Insassen seien mit im verunfallten Pkw gewesen. Verletzt wurde keiner. Im Anschluss entfernten sich alle Insassen. Der Beschuldigte konnte im weiteren Verlauf angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest bei dem 22-jährigen ergab 0,91 Promille. Es wurde eine Blutentnehme angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

Damme - Einbruch in Wohnung In der Zeit vom 07.12.2019, 11:20 Uhr bis 21:30 Uhr kam es in der Straße "Hauptstraße" in Damme zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl. Unbekannte Täter hebelten am Gebäudeteil das Fenster zum Wohnzimmer auf und durchsuchten nahezu alle Räumlichkeiten. Derzeit können über entwendete Gegenstände nur vage Angaben gemacht werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Damme, Tel.: 05491-9500, zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeikommissariat Vechta

Bahnhofstraße 9

Tel.: 04441-9430

49377 Vechta

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell