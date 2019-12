Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Friesoythe für das Wochenende 06.12.2019 bis 08.12.2019

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Fahren unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln sowie Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Am Freitag, 06.12.2019, um 23:40 Uhr, kontrollierte eine Funkstreifenbesatzung des Polizeikommissariats Friesoythe einen 23-jährigen Mann aus Barßel, welcher mit seinem Pkw die Oldenburger Straße befuhr. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurden bei dem Verkehrsteilnehmer Auffälligkeiten bzgl. eines möglichen Betäubungsmittelkonsums festgestellt. Ein Drogenvortest verlief positiv. Die Entnahme einer Blutprobe war erforderlich. Ferner wurde dem Verkehrsteilnehmer die Weiterfahrt untersagt. Anzuführen ist, dass bei dem Verkehrsteilnehmer eine kleine Menge an Betäubungsmitteln aufgefunden wurde.

Friesoythe - Fahren unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln

Am Freitag, 06.12.2019, um 23:00 Uhr, kontrollierte eine Funkstreifenbesatzung des Polizeikommissariats Friesoythe einen 20-jährigen Mann aus Barßel, welcher mit seinem Pkw die Oldenburger Straße befuhr. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurden bei dem Verkehrsteilnehmer Auffälligkeiten bzgl. eines möglichen Betäubungsmittelkonsums festgestellt. Ein Drogenvortest verlief positiv. Die Entnahme einer Blutprobe war erforderlich. Ferner wurde dem Verkehrsteilnehmer die Weiterfahrt untersagt.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 06. Dezember 2019, kam es zwischen 08:25 Uhr und 09:20 Uhr, auf dem Parkplatz einer Augenarztpraxis an der Straße Am Hollgraben zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Verursacher beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen VW Golf und entfernte sich anschließend, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (04491-93160) entgegen.

