Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich des Polizeikommissariates Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Fahren ohne Fahrerlaubnis/ Fahrt unter Betäubungsmittelbeeinflussung

Am Freitag, den 06.12.2019, gegen 14.54 Uhr, befuhren ein 29-jähriger mit Wohnsitz in Damme und ein 29-jähriger mit Wohnsitz in Bramsche jeweils mit ihren Pkw hintereinander den Grünen Weg in Damme. Bei der Kontrolle beider Fahrzeugführer im Erlenweg, legte der Dammer einen polnischen Führerschein vor. Diesem wurde aber das Recht aberkannt, von einer ausländischen Fahrerlaubnis in Deutschland Gebrauch zu machen. Somit berechtigte der vorgelegte polnische Führerschein den Dammer nicht, den Pkw zu führen. Eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde gefertigt. Des weiteren bestand bei der Kontrolle des 29-jährigen Bramschers der Verdacht, dass dieser unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stehen könnte. Ein Urintest bestätigte den Konsum. Dem 29-jährigen Bramscher wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren wegen Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Vechta - Versuchter Einbruch in Wohnung

Am Samstag, den 07.12.2019, gegen 02.20 Uhr, kam es in der Straße "Am Klapphaken" in Vechta zu einem versuchten Einbruch in einer Wohnung. Der unbekannte Täter kletterte auf einen Balkon und drückte hier ein Fenster auf. Der sich in der Wohnung befindliche Mieter wachte hiervon auf und bemerkte die Tat. Der Täter flüchtete anschließend von der Tatörtlichkeit in unbekannte Richtung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Vechta, Tel.: 04441-943-115, zu melden.

Emstek - Aufbruch eines Kraftfahrzeuges

Bereits in der Nacht von Montag zu Dienstag (02.12.2019,18:00 Uhr/ 03.12.2019,06:30 Uhr) brachen unbekannte Täter im "Heideweg" in Emstek die Hecktür eines Transporters auf und entwendeten hieraus diverses Werkzeug. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Vechta, Tel.: 04441-943-115, zu melden.

Vechta - Fahrt unter Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln

Am Samstagmorgen, den 07.12.2019, um 05:45 Uhr, wurde ein 30-jähriger männlicher slowenischer Fahrzeugführer mit Wohnsitz in Visbek in der Münsterstraße in Vechta von einer Polizeistreife angehalten und kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer unter alkoholischer Beeinflussung sowie unter Beeinflussung von Betäubungsmitteln stand. Es wurde eine Blutentnehme angeordnet und der Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell