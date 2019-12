Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Holdorf - Einbruch in eine Gaststätte

In der Zeit zwischen Donnerstag, 5. Dezember 2019, 23.45 Uhr und Freitag, 6. Dezember 2019, 7.30 Uhr, schlugen bislang unbekannte Täter die Scheibe einer Terrassentür einer Gaststätte im Steinfelder Damm ein und drangen auf diese Weise in das Innere ein. Bislang konnte noch nicht festgestellt werden, ob etwas entwendet wurde. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf (Tel. 05494/1536) entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Mittwoch, 4. Dezember 2019, 15.00 Uhr und Donnerstag, 5. Dezember 2019, 10.00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter ein Fenster im 1. Obergeschoss eines Wohnhauses in der Münsterstraße. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

