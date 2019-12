Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cappeln - Fahrzeuge aufgebrochen

Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Freitag, 6. Dezember 2019, zwischen 2.00 Uhr und 4.00 Uhr Zugang zu einem Firmengelände in der Tenstedter Straße und brachen dort insgesamt elf Fahrzeuge auf und entwendeten diverses Werkzeug. Darüber hinaus wurde auch ein Fenster des dortigen Büros aufgehebelt. Von dort entwendeten sie ein Messgerät. Zwischen 4.00 Uhr und 4.30 desselben Tages wurde ein VW Transporter einer weiteren, nahegelegenen Firma in der Tenstedter Straße aufgebrochen. Auch hier wurde diverses Werkzeug entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cappeln (Tel. 04478/1555) entgegen.

Emstek - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Montag, 25. November 2019, 6.00 Uhr und Donnerstag, 5. Dezember 2019, 13.45 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen auf einem Grundstück einer Tankstelle in der Otto-Hahn-Straße geparkten Ford Ranger. Aufgrund der Unfallspuren geht die Polizei davon aus, dass es sich bei dem unbekannten Unfallfahrzeug vermutlich mit einen LKW handelte. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek (Tel. 04473-2306) entgegen.

