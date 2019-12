Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Landkreis Cloppenburg für das Wochenende 07.12.-08.12.2019

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Diebstahl an PKW

In der Zeit von Mittwoch 12:00 Uhr bis Freitag 12:00 Uhr wurde an einem 3er BMW eines 27-jährigen aus Löningen die Reinigungsanlage für die Scheinwerfer entwendet. Der Schaden beträgt ca. 300 Euro.

Löningen - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, Verkehrsunfallflucht und Widerstand gegen Polizeibeamte

Einen Verkehrsunfall verursachte ein 24-jähriger Löninger in der Nacht von Freitag auf Samstag auf der Stormstraße in Löningen. Gegen 22:45 Uhr fuhr er mit einem Ford rückwärts gegen einen geparkten Seat, welcher aufgrund der Wucht auf einen weiteren PKW - einen Volvo - geschoben wurde. Als die Polizeibeamten eintrafen, wollte der Verursacher zunächst fliehen, konnte jedoch festgehalten werden. Bei der anschließenden Feststellung seiner Personalien leistete er massiven Widerstand, weshalb er zu Boden gebracht und mit zur Dienststelle verbracht werden musste. Da Alkoholgeruch feststellbar war, der Verursacher jedoch einen Alkoholtest verweigerte, wurde eine Blutprobe entnommen. Den Mann erwarten nun Strafverfahren wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Verkehrsunfallflucht und Widerstand gegen Polizeibeamte. Den Schaden schätzen die Beamten auf ca. 3500 Euro.

Cloppenburg - Verkehrsunfall

Am Freitag gegen 11:50 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall im Kreisel Pingel Anton in Cloppenburg. Ein 69-jähriger Friesoyther wollte mit seinem Mazda den Kreisverkehr in Richtung Pingel Anton verlassen. Dabei übersah er eine vorfahrtberechtigte 25-jährige Cloppenburgerin, welche mit ihrem Fahrrad die Straße querte. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die 25-Jährige zu Fall kam und leicht verletzt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

Essen - Verkehrsunfall

Einen Verkehrsunfall gab es am Freitag gegen 16:30 Uhr in Essen am Kreisverkehr Alte Cloppenburger Straße. Eine 54-jährige Löningerin befuhr mit ihrem VW den Kreisverkehr vom Bahnhof kommen, als ein 53-jähriger Essener von der Alten Cloppenburger Straße in den Kreisverkehr einbog. Bei dem Zusammenstoß im Kreisverkehr entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro.

Resthausen - Verkehrsunfall

Sachschanden in Höhe von 22000 Euro und eine verletzte Person lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, welcher am Freitag gegen 17:30 Uhr in Resthausen passiert ist. Ein 61-jähriger Friesoyther beabsichtigte, mit seinem Daimler von der Ambührener Straße auf die Varrelbuscher Straße nach links aufzubiegen. Dabei übersah er einen aus Molbergen kommenden 60-jährigen Linderner mit seinem Audi. Bei dem Zusammenstoß wurde die 61-jährige Beifahrerin des Audi-Fahrers leicht verletzt.

