Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Auffahrunfall endet an Schutzplanke

Bild-Infos

Download

Langweiler (ots)

Am Donnerstagnachmittag ereignete sich auf der B 270 in Fahrtrichtung Idar-Oberstein ein Auffahrunfall. Ein Fahrzeugführer fuhr an der Einmündung zur K 53 aufgrund mangelnden Sicherheitsabstandes und nicht angepasster Geschwindigkeit auf den vor ihm fahrenden, nach links abbiegenden Lastkraftwagen samt Anhänger auf. Nach der Kollision rutschte das Fahrzeug des Unfallverursachers nach rechts in die Schutzplanke und kam dort zum Stillstand. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell